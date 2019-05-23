بعد إعلان وساطته.. هل ينجح العراق بإطفاء الحريق الإيراني الأميركي؟

2019/05/23 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ربما استشعر العراق شيئا من حرارة اللهيب الذي قد يستعر بين الولايات المتحدة وإيران، فسارع رئيس وزرائه عادل عبد المهدي للإعلان خلال

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