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النقل: إنشاء بناية استراحة خاصة بالمراقبين الجويين


النقل: إنشاء بناية استراحة خاصة بالمراقبين الجويين
2019/05/23 | 03:44
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

عقدت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، أمس الأربعاء، اجتماعًا موسعاً مع الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل لأنشاء بناية استراحة للمراقبيين الجويين وفق مواصفات عالمية.

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