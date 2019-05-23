النقل: إنشاء بناية استراحة خاصة بالمراقبين الجويين

2019/05/23 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقدت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، أمس الأربعاء، اجتماعًا موسعاً مع الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل لأنشاء بناية استراحة للمراقبيين الجويين وفق مواصفات عالمية.

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