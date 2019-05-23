2019/05/23 | 04:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UnvIqUK6Ik8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن سائرون رائد فهمي ريالي لو برشلوني ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عن سائرون رائد فهمي ريالي لو برشلوني ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).