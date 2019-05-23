2019/05/23 | 04:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن سائرون رائد فهمي ريالي لو برشلوني ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: UnvIqUK6Ik8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن سائرون رائد فهمي ريالي لو برشلوني ؟) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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