إعلان إيراني غير مباشر عن فشل الوساطة العمانية مع واشنطن

2019/05/23 | 05:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران – حمل النفي الإيراني وجود وساطة عمانية بينها وبين الولايات المتحدة تأكيدا على أن طهران كانت تراهن على زيارة الوزير المكلف

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