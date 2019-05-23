دعم سعودي إماراتي يرسخ مؤتمر البحرين في بعده الاقتصادي والتنموي

2019/05/23 | 05:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعم كل من الإمارات والسعودية بما لهما من وزن سياسي واقتصادي، يضع المؤتمر المقرّر عقده الشهر القادم في البحرين لبحث تنشيط الاستثمار

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