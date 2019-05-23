أعمال الشغب بإندونيسيا.. هل يقف وراءها طرف ثالث؟

2019/05/23 | 05:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلب مرشح المعارضة الإندونيسية الخاسر في الانتخابات الرئاسية وزعيم حركة “إندونيسيا العظمى” برابوو سوبيانتو، من المحتجين في شوارع جاكرتا التوقف عن التظاهر،

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