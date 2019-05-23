طهران: واشنطن لا تجرؤ على مهاجمتنا ولا فائدة من مفاوضتها

2019/05/23 | 05:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرئاسة الإيرانية إن وساطات بعض الدول لا تعني بالضرورة تفاوضا مباشرا بين طهران وواشنطن، في حين قال قائد بالحرس الثوري إن

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