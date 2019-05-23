مرشح الشباب للرئاسة.. روبوت

2019/05/23 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرشح الشباب للرئاسة..روبوتعلي قاسمألا يحق لجيل الذكاء الاصطناعي، والأمر على ما هو عليه، أن يفكر جديا بإحلال الروبوت مكان أعضاء البرلمان، والوزراء، وحتى الرئيس..ويكون مرشح الشباب، للانتخابات القادمة، روبوت يحل المشاكل التي عجز عنها البشر.مرشح رئاسي أقرب للشبابجيل الإنترنت والذكاء الاصطناعي ينهض أخيرا من ثباته، ليتحسس شيوخ السياسة على رقابهم.الأرقام، الصادرة عن الهيئة العليا للانتخابات التونسية، أثارت مخاوف الطبقة السياسية، وكشفت عن بلوغ عدد المسجلين الجدد مليون مشارك، معظمهم من الشباب العازف عن الحياة السياسية.ولم يعد بمقدور أحد أن يتنبأ بنتيجة الانتخابات.حتى الأحزاب الكبيرة، باتت تخشى نوايا القوة الانتخابية الشابة.فقدان شريحة واسعة من الشباب الثقة في الطبقة السياسية، قد يرمي بهم في أحضان تيارات شعبوية، انتقاما من الأحزاب التقليدية التي خذلتهم.ولكن، دعونا نتصور سيناريو آخر..لماذا لا يختار الشباب مرشحا رئاسيا أقرب إليهم، مرشحا تصعب رشوته، وليست لديه أطماع في الوصول إلى الكرسي، وليست لديه قناعات أيديولوجية يدافع عنها، مرشحا لا أقارب له ولا أبناء ولا زوجة ينحاز إليهم؟ مرشح قادر على ممارسة عمله 24 ساعة في اليوم، سبعة أيام في الأسبوع.مرشح لا يعرف الخوف، ولا الجوع، ولا العطش..بالضبط..لماذا لا يختار الشباب الروبوت مرشحا للرئاسة؟هذا ليس خيالا علميا..لنستعرض النجاحات التي تحققت إلى يومنا هذا في توظيف الروبوت مكان البشر، حتما سنرى أن الروبوت قد تفوق في المهمات التي أسندت إليه.لنبدأ بالروبوت صوفيا، التي أدارت جلسات نقاش في مؤتمر للاستثمار في السعودية مؤخرا.وكان الروبوت قد قام بدور النادل في المطاعم..استقبل الزبائن ورحب بهم، وقام بدور البائع في المتاجر الكبرى.وهو مرشح للقيام بمهام الحراسة والأمن، وبديلا للمعلم في المستقبل القريب.وفي اليابان، يعمل الروبوت في المستشفيات، وتُبذل الجهود لتطوير روبوت يقوم بمهام الجراحين.وبدأت الولايات المتحدة، فعليا، في توظيف الروبوت في مجال الصناعات الثقيلة.ودخل الروبوت استديوهات التصوير في المحطات الفضائية، مذيعا ومقدما للبرامج، واحتل مكانه بين المحررين في الصحف والمواقع الإخبارية.ومؤخرا، اقترح مؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، أن يدفع الروبوت الضرائب، أسوة ببقية المواطنين.ألا يحق لجيل الذكاء الاصطناعي، والأمر على ما هو عليه، أن يفكر جديا بإحلال الروبوت مكان أعضاء البرلمان، والوزراء، وحتى الرئيس..ويكون مرشح الشباب، للانتخابات القادمة، روبوت يحل المشاكل التي عجز عنها البشر.كاتب سوري مقيم في تونس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرشح الشباب للرئاسة.. روبوت) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرشح الشباب للرئاسة.. روبوت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).