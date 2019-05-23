العراق ومصر يبحثان التصنيع العسكري المشترك بين البلدين

2019/05/23 | 07:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري محمد سعيد العصار، مع سفير العراق في القاهرة أحمد نايف الدليمي، أمس الأربعاء، التصنيع العسكري المشترك بين البلد.

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