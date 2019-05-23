شغف الفن ...القبول والرفض

2019/05/23 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر كتاب شغب الفن ..لثلاثة مختصين بجمالية الفن.هم د .زهير صاحب ..تاريخ الفن ..د.نجم حيدر فلسفة الفن و د.بلاسم محمد ..النقد الفني ..

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