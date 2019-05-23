من المطبخ المغربي.. تعرفي على طريقة عمل

2019/05/23 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعتبر "الزميطة" من ركائز المائدة الرمضانية التقليدية بالمغرب، وذلك لفوائدها الصحية المتمثلة في احتوائها على مكونات صحية تقي الصائم طوال فترة صيامه وتعوضه بكل ما يمكن أن يحتاجه، وهي خليط من مسحوق الحبوب والأعشاب الطبيعية تخلط عند الاستهلاك بماء فاتر وعسل.

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