مصدر امني: مقتل واصابة ستة افراد من شرطة الطاقة في صلاح الدين

2019/05/23 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بمقتل واصابة ستة عناصر من شرطة الطاقة والكهرباء في محافظة صلاح الدين، اثر تعرض لتنظيم داعش.

وقال المصدر ان منتسبا قتل، واصيب خمسة اخرون من شرطة الطاقة والكهرباء بحصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش في حقول علاس.

واضاف المصدر ان القوات الامنية تجري عمليات تفتيش في منطقة التعرض.





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