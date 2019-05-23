ملف خليجي موحد لاستضافة كأس العالم 2021 للناشئين

2019/05/23 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملف خليجي موحد لاستضافة كأس العالم 2021 للناشئينالمنامة - أكد الاتحاد البحريني في بيان، أن البحرين والسعودية والإمارات تقدمت بملف مشترك لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2021 لمنتخبات تحت 20 عاما.وجاء في البيان “تقدمت مملكة البحرين رسميا بملف مشترك مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بطلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ لتنظيم نهائيات كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عاما) 2021”.وأشار إلى أن تقديم الملف يأتي “ضمن إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الأشقاء، وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى على جميع الأصعدة بما فيها الدولية”.وكان الاتحاد الدولي أعطى في 23 أبريل الماضي الاتحادات المنضوية الراغبة مهلة للتعبير عن نيتها بالاستضافة، على أن تؤكد ترشحها في 30 أغسطس المقبل.وأكد أمين عام الاتحاد البحريني إبراهيم البوعينين تقديم الطلب رسميا إلى الفيفا. وقال “نعم، تقدمنا بطلب رسمي مشترك مع السعودية والإمارات لتنظيم نهائيات كأس العالم للشباب تحت 20 في العام 2021، وتلقينا ردا باستلامهم الطلب رسميا”.وأقيمت النسخة الأخيرة في كوريا الجنوبية عام 2017، وأحرز لقبها المنتخب الإنكليزي على حساب فنزويلا.

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