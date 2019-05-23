بايرن يناور لخطف ساني من السيتي

2019/05/23 | 08:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بايرن يناور لخطف ساني من السيتيميونيخ - أكد تقرير صحافي بريطاني أن نادي بايرن ميونيخ واثق من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي ليروي ساني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ووفقا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن بطل الدوري الألماني بات واثقا من أنه قادر على ضم ساني جناح السيتي لدعم هجوم البافاري وإعادة الفريق إلى الواجهة الأوروبية.وأشارت الصحيفة إلى أن ثقة البايرن تأتي من أن مكانة اللاعب تراجعت لدى مدربه غوارديولا في الموسم الحالي، كما أن ساني قام بتجميد مفاوضات تجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2021.إضافة إلى أن إدارة السيتي ترى أن اللاعب لن يستمر مع النادي الإنكليزي لفترة طويلة، ولذلك قد يكون الحل الأفضل هو بيعه في الصيف المقبل.ويعود خفوت ساني مع السيتي في الموسم الحالي إلى التعاقد مع رياض محرز، بالإضافة إلى المستوى الرائع الذي يقدمه البرتغالي برناردو سيلفا.ويطمح بايرن في أن يكون ساني بديلا للثنائي الراحل أريين روبن وفرانك ريبيري، خاصة أن نجم مانشستر سيتي معتاد على أجواء الدوري الألماني.وذكر أن نادي بايرن ميونيخ دخل في مشاورات فعلية لضم الدولي ساني.وحسب تسريبات موقع “شبورت بيلد” الألماني، فإن المشكلة الوحيدة أمام إتمام هذه الخطوة هي الشرط الجزائي الذي وضعه النادي الإنكليزي للتخلي عن ساني المقدر بحدود 100 مليون يورو.

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