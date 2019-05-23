انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر في كربلاء

2019/05/23 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اعلنت قيادة شرطة كربلاء، عن تمكن مفارز الشرطة النهرية انقاذ شخص حاول الانتحار من أعلى جسر الهندية شرقي المدينة بعد ان رمى بنفسه وسط نهر الفرات.وقالت القيادة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “شخصاً حاول الانتحار من خلال رمي نفسه من أعلى جسر الهندية وسط نهر الفرات، في محاولة […]

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