سبارتاك للأطفال يتحمل تكاليف الساق الصناعية للكاظمي

2019/05/23 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتحمل الصندوق الخيري لنادي موسكو لكرة القدم سبارتاك تكاليف تركيب الطرف الصناعي بالكامل للطفل العراقي قاسم الكاظمي بطل صورة “الرغبة في الحياة” الفائزة بمسابقة “أندريه ستينين”.وقال رئيس صندوق “سبارتاك للأطفال”، أندريه فيدون: “الأعمال الخيرية، مثل الرياضة، لا حدود لها.توفر مؤسستنا الفتية المساعدة للأطفال من مختلف المناطق، ولدينا الإمكانية لمساعدة قاسم أيضا”.وأشار فيدون

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