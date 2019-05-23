صحيفة بريطانية: ترامب يدرس اصدار عفو عن جنود ارتكبوا جرائم حرب في العراق وافغانستان

2019/05/23 | 09:01

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بغداد اليوم - متابعة

نشرت صحيفة بريطانية ، الخميس 23 ايار 2019، مقالا للمحامية الأمريكية كارلي بيرسون حول ما يُت...





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