2019/05/23 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان، منح مبلغ (العيدية) لمستفيدي اعانة الحماية الاجتماعية الاسبوع المقبل، فضلا عن منح مبلغ الاعانات المشروطة لمستفيدي الحماية ضمن منطقة الصدر الثانية.واضاف خلال اجتماعه مع هيئة الحماية الاجتماعية، ان الوزارة اكملت جميع الاجراءات المالية والفنية الخاصة بمنح العيدية (100 الف دينار) للمستفيدين، مشيرا الى ان الوزارة اطلقت

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير العمل:الأسبوع المقبل صرف العيدية لمستفيدي اعانة الحماية الاجتماعية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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