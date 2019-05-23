2019/05/23 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي وامير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، في اجواء سادتها الودية والصراحة والتفاهم، تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الشعبين والبلدين الجارين الشقيقين، وتطورات الاوضاع في المنطقة ومختلف القضايا التي تهم البلدين . واكد عبد المهدي في بيان وتلقته وكالة صدى “اننا في مرحلة تصفير المشاكل بين العراق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبدالمهدي خلال لقائه امير دولة الكويت:الوضع حساس وخطير ونخشى من انزلاق المنطقة الى حرب مدمرة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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