دعوات للركون لتوصيات المرجعية وحل النزاعات العشائرية شرعيا

2019/05/23 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

دعا رجل الدين البارز الاستاذ الحوزي في محافظة البصرة، الشيخ حسين المزيرعاوي، الشعب العراقي، لاسيما المحافظات الجنوبية، الى الركون لتوصيات المرجعية وحل النزاعات

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