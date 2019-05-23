بوصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الخميس 8:00 AM

2019/05/23 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغت أسعار العملات العربية والعالمية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الخميس 23 أيار 2019 وفق آخر التحديثات كالآتي:

العملات الأجنبية

1 دولار أمريكي = 1,194.7800 دينار عراقي

1 دينار

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