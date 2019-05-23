2019/05/23 | 09:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بلغت أسعار العملات العربية والعالمية مقارنة بالدينار العراقي اليوم الخميس 23 أيار 2019 وفق آخر التحديثات كالآتي:
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العملات الأجنبية
1 دولار أمريكي = 1,194.7800 دينار عراقي
1 دينار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بوصة الدينار العراقي عربيا وعالميا اليوم الخميس 8:00 AM) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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