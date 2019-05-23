2019/05/23 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ذي قار احد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب،امس الاربعاء، المباشرة باعمال مشروع تأهيل مغذي ١١ ك.ف عبادة الصادر من محطة الطار الثانوية في ناحية الطار.وقال” مدير الفرع محمد فيصل رويضي في تصريح الى “واع” واطلعت عليه وكالة صدى , ان اعمال المشروع تضمنت تشييد خط ضغط عالي ١١

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كهرباء ذي قار تباشر باعمال مشروع تأهيل مغذي ١١ ك.ف عبادة في ناحية الطار وكالة صدى الاعلام للانباء.

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