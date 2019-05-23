2019/05/23 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي اليوم الخميس إن الأخير استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث المستجدات السياسية.وذكر مكتب العبادي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “الدكتور حيدر العبادي استقبل في مكتبه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الاوضاع السياسية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يزور العبادي لبحث المستجدات السياسية وكالة خطوة برس.

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