2019/05/23 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس ذكرت صحيفة ذا تايمز دون أن تنقل عن مصدر أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي من المتوقع أن تعلن استقالتها من منصبها يوم الجمعة.وقالت الصحيفة إن ماي ستظل رئيسة الوزراء بينما يُنتخب خليفة في عملية من مرحلتين يتنافس فيها مرشحان نهائيان للحصول على أصوات 125 ألف ناخب من أعضاء حزب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بإعلان رئيسة الوزراء البريطانية استقالتها غداً وكالة خطوة برس.

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