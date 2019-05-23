2019/05/23 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الآلاف من العراقيين كتب عليهم قسرا كان أم طواعية تمضية هذا الشهر الفضيل خارج أرض الوطن و بعيدا عن لمة الأهل و دفء الأحباب ،فعندما يحل الشهر الفضيل يشدهم الحنين للوطن و العائلة وخبز التنور والاستمتاع بالتراث الشعبي الرمضاني في الأمسيات الجميلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رمضان في الغربة... صوم و حنين للوطن وشوق لخبز التنور) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رمضان في الغربة... صوم و حنين للوطن وشوق لخبز التنور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).