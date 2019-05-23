بغداد تنسق مع التخطيط لانجاز معاملات تغيير جنس الاراضي من زراعي لسكني

2019/05/23 | 09:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، الخميس، عن وجود تنسيق مع مجلس النواب لايجاد حل لاشكالية تداخل الصلاحيات مع الوزارات، ومنها تغيير جنس الاراضي من زراعي الى سكني.وقال الجزائري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الكثير من الملفات المهمة لدى المحافظة، بحاجة ماسة لتدخل ومساندة البرلمان، كون العاصمة بحاجة الى […]

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