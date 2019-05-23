نجم توتنهام “اريكسن” يوقع لريال مدريد بعد نهائي دوري الأبطال

2019/05/23 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن نجم توتنهام الإنجليزي بات قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.فقد ذكر موقع “سبورت بابيل” نقلا عن تقارير صحيفة إسبانية أن الدنماركي كريستيان إريكسن “سيوقع للنادي الملكي” بعد المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستجمع بين توتنهام وليفربول في ملعب “واندا ميتروبوليتانو” بالعاصمة الإسبانية

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