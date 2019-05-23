2019/05/23 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس اتهم القائد العام للجيش الإيراني، اللواء عبد الرحيم موسوي، السعودية بالوقوف وراء حادث إطلاق صاروخ على سفارة واشنطن في بغداد، مؤكدا أن بلاده لا تريد الحرب لكنها لا تخشاها.وقال موسوي، في كلمة ألقاها امس الأربعاء، إن “الأعداء حسب الظاهر متحدون ولكن كل واحد يحاول نهب الآخرين إلى أقصى حد”، مضيفا:

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قائد الجيش الإيراني يتهم السعودية باستهداف سفارة أميركا في بغداد وكالة خطوة برس.

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