2019/05/23 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية،امس الأربعاء ، اجتماعاً موسعاً مع الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل لأنشاء بناية استراحة للمراقبيين الجويين وفق مواصفات عالمية.يشار الى ان هذا الاجتماع جاء بتوجيه وزير النقل الذي زار الشركة مؤخراً و وأوعز لتنفيذ المشاريع ببناء الاستراحة لتخفيف العبئ عن المراقب الجوي لخصوصية واهمية عمله في ادارة الحركة الجوية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النقل:إنشاء بناية استراحة خاصة بالمراقبين الجويين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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