الجيل الجديد يكشف عن الحالة الصحية لعبد الواحد

2019/05/23 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أفادت مصادر مقربة من حراك الجيل الجديد، الأربعاء، ان الحالة الصحية لرئيس الحراك الجديد، شاسوار عبدالواحد “غير مستقرة” وبأنه مضرب عن الطعام.من جانبه، قال نائب رئيس حراك الجيل الجديد، كاوه عبدالقادر، في تصريح صحفي، إن “رئيس حراك الجيل الجديد قد أضرب عن الطعام، و أن حالته الصحية ليست مستقرة وليست على ما يرام، ولم تسمح لنا قوات أمن السليمانية ولا لأحد من اسرته أو المحاميين برؤيته منذ ثلاثة أيام”.

وأضاف عبدالقادر، “لقد طلبت مقابلته أيضاً لكنهم لم يسمحوا لي بذلك”.

وكانت القوات الأمنية قد إعتقلت رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، يوم الخميس الماضي، وذلك بحسب المادة 2 من قانون سوء استخدام وسائل الاتصالات.

جاء ذلك بعدما أصدرت محكمة تحقيق آسايش السليمانية، مذكرة إلقاء القبض بحقه، حيث تقول وسائل الإعلام المقربة منه أن قوات اسايش السليمانية قامت باعتقال رئيس حراك الجيل الجديد، بعد مثوله أمام محكمة السليمانية.

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