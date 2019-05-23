مقتدى الصدر يطلق تغريدة بشأن انتشار الفواحش والكبائر والزواج المثلي

2019/05/23 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في تغريدة على تويتر، اليوم الاربعاء، (22 ايار 2019)، ان الذنب الخامس عشر هو: انتشار الفواحش والكبائر والدفاع عن الزواج المثلي والعياذ بالله والتباهي به ونشر مقاطع مصورة بذلك، حتى أدى إلى تفكك العوائل وانتشار الطلاق والخلافات العائلية والقتل بغير وجهة حق.

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