الطلبة يفوز على البحرين بثلاثة اهداف مقابل هدفين

2019/05/23 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق الطلبة فوزا مهما على فريق البحري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب الشعب الدولي لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري.سجل أهداف الطلبة كل من مرتضى باسم ومصطفى جودة ومروان حسين ، وسجل هدفي البحري المحترف الغاني ايمانويل أيفا وحيدر عبد الرحيم.الطلبة فرض سيطرته في الشوط […]

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