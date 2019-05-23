2019/05/23 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي مساء امس الاربعاء الى العاصمة بغداد مختتما زيارته لدولة الكويت.وكان عبد المهدي والوفد المرافق له وصل عصر امس الى الكويت في زيارة استمرت لساعات والتقى خلالها والوفد المرافق له بأمير الدولة وكبار القادة والمسؤولين فيها.وتركزت مباحثات الجانبين على تعزيز العلاقات الثائية بمختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية وغيرهاكما تطرقا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يختتم زيارته للكويت ويعود الى بغداد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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