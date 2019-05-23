سوريا تعلن عن اسقاط طائرة مسيرة كانت محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة العسكري

2019/05/23 | 09:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن التلفزيون السوري ، اليوم الخميس ، عن إسقاط الجيش طائرة مسيرة كانت محملة بالمتفجرات قرب مطار حماة العسكري.عن التلفزيون أن إرهابيي تنظيم “النصرة” هم من أطلقوا الطائرة.إحدى الطائرات المسيرة التي هاجمت مطار حماه وتم اسقاطها من قبل حامية المطار..وأفادت وكالة “سانا” السورية، بأن “تنظيمات إرهابية اعتدت بعدد من القنابل أسقطتها من

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