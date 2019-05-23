الصحة النيابية: موازنة 2019 لا تتحمل زيادة المخصصات ورفع التسكين  

2019/05/23 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت لجنة الصحة والبيئة النيابية، الخميسن ان موازنة 2019 لاتتحمل زيادة في التخصيصات او النفقات، موضحة ان زيادة مخصصات الملاكات الادارية ورفع التسكين لمنتسبي الصحة لا يمكن ان يتم في موازنة العام الجاري.وقال عضو اللجنة عبد عون علاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موازنة 2019 لا تتحمل اي جنبات او نفقات مالية، ولكن […]

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