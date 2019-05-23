المجلس العسكري يحرر نشاط النقابات رغم موالاتها للبشير والمعارضة تحتج

2019/05/23 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد.قرر المجلس العسكري الانتقالي في السودان , تحرير نشاط نقابات واتحادات مهنية، كان قد أوقف عملها في الأيام الأولى بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.وشمل القرار كلا من النقابات والاتحادات المهنية، والاتحاد العام لأصحاب العمل القومي، على أن يسري مفعوله من تاريخ التوقيع عليه.وكان المجلس العسكري قد جمد نشاطات هذه المؤسسات النقابية […]

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