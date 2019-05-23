2019/05/23 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرقة “سوفيكس” هي الفرقة الموسيقية الروسية تعزف ألحانا شرقية على أكثر من 40 آلة موسيقية مختلفة وقد انضمت إليها مؤخرا المغنية السورية الصاعدة غفران زينو.وكثيرا ما تختار الفرقة المسـتـنـبت الزجاجي الكبير في حديقة النباتات بموسكو لإقامة حفلاتها لأنه يلائم الأجواء الشرقية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فرقة روسية تعزف موسيقى صوفية على أكثر من 40 آلة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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