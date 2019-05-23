2019/05/23 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس اللجنة الإيرانية لإعادة إعمار العتبات المقدسة في العراق قسم محافظة البرز شمال ايران، سليمان شكري عن البدء بمشروع صنع أبواب مرقدي الإمامين العسكريين {ع} قريباً.وقال شكري، في تصريح صحفي، إنه “تم إنشاء 200 ألف متر مربع من صحن السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام في النجف الأشرف.وأضاف أنه “وفور الانتهاء من مشروع صنع

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدء بصنع أبواب المرقدين العسكريين (ع) في سامراء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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