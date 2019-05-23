2019/05/23 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستبعد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، ان تكون هناك حرب بين اميركا وايران، لافتا الى أن اية حرب مباشرة بين البلدين ستحرق المنطقة بأكملها، فيما اشار الى أن كل شخص مستفيد من تلك الحرب متهم بقصف السفارة الاميريكة في بغداد.وقال العبودي في حديث لبرنامج “حق الرد” على قناة السومرية واطلعت عليه وكالة صدى،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العبودي:أية حرب مباشرة بين أميركا وايران ستحرق المنطقة بأكملها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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