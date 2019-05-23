2019/05/23 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، الخميس، العثور على مخلفات حربية لعصابات داعش الارهابية جنوبي بغداد.

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