نصيف: المهلة التي حددها مجلس مكافحة الفساد محاولة فاشلة لإنقاذ الفاسدين

2019/05/23 | 09:32

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بغداد اليوم - بغداد

وصفت النائبة عالية نصيف، الخميس (23 أيار 2019)، المهلة التي حددها لها مجلس مكافحة الفساد، لتقديم ...





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