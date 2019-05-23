2019/05/23 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت غوغل أنها احتفظت (عن طريق الخطأ) بكلمات مرور بعض عملائها على خوادمها في نص عادي، مدة 14 عاما.وتأثرت “نسبة مئوية صغيرة من مستخدمي G Suite” بالخلل الحاصل في النظام، وخُزّنت كلمات المرور الخاصة في نص عادي، ما يتيح لبعض موظفي غوغل الوصول إلى البيانات الشخصية، وفقا لـ “Wired”.ويعد “G Suite” منتجا مستهدفا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتراف غوغل بزلة يضعها في مأزق جديد وكالة صدى الاعلام للانباء.

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