امريكا :اعتقال شاب بتهمة التهديد بتفجير ناطحة سحاب تعود لترامب

2019/05/23 | 09:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أوقفت الشرطة الأمريكية شابا قالت إنه من مؤيدي حركة “حماس”، بتهمة التهديد بتفجير ناطحة سحاب تعود لدونالد ترامب، ومبنى القنصلية الإسرائيلية في نيويورك.ووجه الادعاء العام الأمريكي لجوناثان شيه البالغ 20 عاما تهمة “التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية” هي حماس الموضوعة على قائمة الولايات المتحدة للجماعات الإرهابية.وفي نيسان 2019، […]

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