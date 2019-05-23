السلطات اللبنانية تطلق سراح نجم الدين كريم وتخاطب بغداد

2019/05/23 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة

اطلقت السلطات اللبنانية سراح محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم من الاحتجاز ومنعته من السفر بانتظار دراسة ملفه القضائي وتسليم الملف من السلطات العراقية اثر مخاطبة خاصة.

وذكرت مصادر صحفية عربية ولبنانية ان " السلطات الأمنية اوقفت في مطار بيروت ، الثلاثاء 21 ايار 2019، محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم في مطار رفيق الحريري ، قبل أن يتم تسليمه إلى القضاء اللبناني الذي أطلق سراحه ، الاربعاء 22 ايار 2019، لكن منعه من السفر، وصادر جواز سفره الأميركي بانتظار أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي إلى السلطات اللبنانية.

وقالت مصادر قضائية لبنانية إن " كريم، وهو الطبيب الخاص بالرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، والمتهم في بلاده بقضايا اختلاس عندما كان محافظاً لكركوك، "سلمته الأجهزة الأمنية اللبنانية إلى النيابة العامة التمييزية حيث جرى استجوابه.

وقالت المصادر إنه "بعد استجوابه، تقرر تركه رهن التحقيق، وأطلق سراحه لكن جرى منعه من السفر حيث تمت مصادرة جواز سفره الأميركي الذي دخل به إلى لبنان.

وقالت المصادر إن نجم الدين كريم "سيبقى موجوداً في لبنان إلى أن ترسل السلطات العراقية ملفه القضائي لدراسته واتخاذ الإجراء المناسب بشأنه".

وكشف مصدر سياسي في كردستان، امس الأربعاء، أن رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني تدخل بتكليف من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، لمنع جلب نجم الدين الكريم محافظ كركوك السابق الى بغداد بعد احتجازه في بيروت من قبل شرطة الانتربول.

وقال المصدر في خبر تابعته "الاتجاه برس" إن، "محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم، ورئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني، متهمان بعدة قضايا في هيأة النزاهة، من بينها صرف اموال المخصصة للاعمار والنازحين".

وبين أن، "كريم جرى توقيفه في مطار الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت من قبل شرطة الانتربول بتهم تتعلق بالفساد الاداري والمالي اثناء توليه ادارة المحافظة".

وأضاف أن، "وساطات سياسية على مستوى رفيع من الحزب الديمقراطي بدأت تجري من بغداد واربيل من أجل اطلاق سراح كريم وعدم الاتيان به الى بغداد كما حدث مع وزير التجارة الاسبق عبد الفلاح السوداني".

وأشار إلى أن، "رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني تم تكليفه من قبل مسعود بارزاني باجراء جميع الاتصالات لاطلاق سراح كريم بعد ان تخلت عنه قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني بسبب مواقفه واعلانه استقالته من الحزب".

وافادت مصادر صحفية مساء ، الثلاثاء 21 ايار 2019، بالقاء القبض على محافظ كركوك السابق نجم الدين كريم بمطار رفيق الحريري في بيروت.

وقالت المصادر بان الانتربول القى القبض على محافظ كركوك السابق ، على خلفية مذكرة قبض صادرة بحقه من القضاء العراقي لتورطه بملفات امنية وفساد مالي.

وكانت محكمة استئناف كركوك، أصدرت بتاريخ (23 أيار 2018)، مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، وأمرت بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة بإستثناء ما لا يجوز حجزه قانونياً، على خلفية العديد من المخالفات من بينها، دعوة ابناء المحافظة القادرين على حمل السلاح الى الخروج لـ "الدفاع عنها"، اثناء دخول القوات العراقية الى المحافظة بعمليات "فرض الامن في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أبعد السبت (16 شباط 2019) محافظ كركوك المقال نجم عبد الكريم عن الحزب .

KKK

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