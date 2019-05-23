محافظة بغداد تنسق مع البرلمان لحل إشكالية تداخل الصلاحيات مع الوزارات

2019/05/23 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

أعلنت محافظة بغداد، اليوم الخميس، عن تنسيقها مع مجلس النواب لايجاد حل لاشكالية تداخل الصلاحيات مع الوزارات، ومنها الجاري مع وزارة التخطيط بشأن تغيير جنس الاراضي من زراعي الى سكني.

وقال محافظ بغداد فلاح الجزائري في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه “الاتجاه برس”، إن “الكثير من الملفات المهمة لدى المحافظة، بحاجة ماسة لتدخل ومساندة البرلمان، كون العاصمة بحاجة الى وقفة جادة وتضافر للجهود بشأن الكثير من التشريعات والقوانين والصلاحيات غير المكتملة”.

وكشف عن “تمسك الكثير من الوزارات بصلاحياتها حتى الان، والتي ينبغي ان تنتقل الى المحافظة بموجب المادة 45 من قانون مجالس المحافظات رقم 21 لسنة 2008، ما يتطلب مساندة البرلمان لتحقيق حالة من الانسجام بالصلاحيات بين الوزارات والمحافظات”.

واوضح الجزائري، ان “البرلمان وافق على تخصيص 70 مليار دينار لقطاع الصحة، و300 مليار دينار لقطاع التربية، بيد ان هناك تداخلا واضحا بقضية الصلاحيات لاسيما ملف شراء الادوية والاجهزة الطبية، اذ لم يتم تحديد الجهة المسؤولة عنه سواء الوزارة ام المحافظة، وكذلك المبالغ المخصصة لبناء المدارس”.

واردف ان “المحافظة تسعى لاستثمار هذه المبالغ بالشكل الامثل كون المركزية الدقيقة، ليست بصالح ملف الخدمات، مؤكدا ان “البرلمان وانطلاقا من خصوصية المحافظة، وعد بمضاعفة التخصيصات المالية المرصودة لها من خلال تخصيص مبالغ مناسبة لكل قطاع”.

وتابع ان “هذه التخصيصات، ستكون نقطة انطلاق حقيقية ومهمة للمرحلة المقبلة للبدء بنهضة عمرانية شاملة”، منوها بان “هناك مشاريع عملاقة مهمة سيتم ادراجها ضمن خطط المحافظة، لاسيما ان اجتماعات عدة تعقد مع الجهات المختلفة لشمول الاقضية والنواحي المحرومة بالخدمات لرفع مستواها الخدمي”.

وذكر ان “اجتماعات عقدت ايضا مع البرلمان ووزارة التخطيط لانجاز معاملات تغيير جنس الاراضي من زراعي الى سكني بموجب خارطة عمل تضمن دقة وسرعة الانجاز، مفصحا عن ان الاشهر الثلاثة الماضية، شهدت رفع عدد كبير من هذه المعاملات الى وزارة التخطيط”.

واضاف ان “اللجان المختصة انجزت جميع الاجراءات الخاصة بذلك لتحصل الاراضي على شكلها القانوني، منبها بأن المرحلة المقبلة، ستشهد انعكاسا ايجابيا نتيجة للتعاون مع مجلس النواب وكذلك الجهات المختلفة بما يخص الخدمات”.

KKK

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