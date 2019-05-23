الفيفا يعلن عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2022

2019/05/23 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عدد المنتخبات المشاركة في مونديال قطر 2020.وسيشارك 32 منتخبًا في منافسات كأس العالم بقطر، بعد رفض اقتراح توسيع كأس العالم إلى 48 منتخب.كان “فيفا” يستكشف ما إذا كان من الممكن التغلب على التعقيدات السياسية لتوسيع البطولة من 32 إلى 48 فريقًا، وهو ما كان سيتطلب استخدام دولة

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