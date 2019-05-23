حلاق المشاهير وفاة مبتكر تصفيف الشعر في العالم

2019/05/23 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الحلاق الشهير ومبتكر “تصفيف الشعر” باتريك أليس عن عمر ناهز 88 عاما في العاصمة الفرنسية باريس.وذكر موقع “BFM TV”، أن باتريك أليس ولد في إسبانيا بمدينة سانتاندير عام 1930 واسمه الحقيقي خيسوس غونزاليس.وهاجر مع عائلته إلى فرنسا خلال الحرب الأهلية.دخل أليس عالم الموضة عندما عمل ساعيا في أحد صالونات تصفيف الشعر.

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