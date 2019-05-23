2019/05/23 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجبرت مجموعة من عواصف ماطرة السكان الذين يعيشون على طول نهر سيمارون في أوكلاهوما على الإجلاء من منازلهم بسبب الفيضانات الهائلة التي رفعت منسوب مياه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيضانات في أوكلاهوما تترك المنازل معلقة في الهواء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيضانات في أوكلاهوما تترك المنازل معلقة في الهواء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).