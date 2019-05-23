تركيا: لا مانع بعقد اجتماعات بين المخابرات التركية والسورية

2019/05/23 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، أنه لا عيب في عقد اجتماعات بين المخابرات التركية والسورية لوقف القتال في سوريا، مع العلم ان أنقرة تدعم

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