2019/05/23 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائد بالحرس الثوري،امس الاربعاء، أن إيران تسيطر على شمال مضيق هرمز.ونقلت “سكاي نيوز عربية” واطلعت عليه وكالة صدى، عن قائد بالحرس الثوري لم تذكر اسمه، قوله، إن “إيران تسيطر بشكل كامل على شمال مضيق هرمز”.وأضاف أن “السفن الحربية الأميركية في المنطقة تحت مرمى الجيش الإيراني والحرس الثوري”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحرس الثوري:السفن الحربية الأميركية تحت مرمى الجيش الإيراني وكالة صدى الاعلام للانباء.

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